Трима убити и къща в пламъци след среднощен кошмар в Руенско!
Автор: Иван Сотиров 10:19Коментари (1)78
© Burgas24.bg
За кървав инцидент съобщиха от ОДМВР – Бургас. Снощи малко след 4:00 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение, че в частен дом в руенското село Люляково, 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители на РУ - Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН - Айтос, а в къщата са открити три овъглени тела.

Момченцето е получило нараняване в седалищната област. То е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас извършителят на деянието е задържан в 09:35 ч. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.






Ето за такива случай като този, вече трябва да има смъртно наказание. много ми е интересно да разбера какви ли ще са му мотивите за всичкото това.
