бруталната катастрофа на АМ "Тракия". Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. По първоначални данни пътнотранспортното произшествие е станало в 9.06 часа между два леки автомобила. Раненият е откаран в болница. Извършват се ПСД.
Поради настъпило тежко произшествие на АМ "Тракия", на км. 208+500, в участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора, е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас. Осигурен е обходен маршрут по път II-66.
