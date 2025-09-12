Трима получиха шанс за нов живот в столични болници, донорът е жена на 52 години

© Бъбреците на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска" от екип на Клиниката по урология под ръководството на доц. д-р Пламен Димитров. Реципиенти са две жени с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.



Едната трансплантирана е на 45 г. от град Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 г. от град София, на хемодиализа от 12 години. След интервенцията, пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.



Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.



По-рано ви съобщихме, че специалисти от Военномедицинска академия са извършили поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 54-годишна жена. И тримата са получили шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена са взели благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“, с координатор д-р Мина Вапирева.