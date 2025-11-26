Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред на протеста в "Триъглника на властта". Това съобщават от СДВР."По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращте са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница", се казва още в съобщението.СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.