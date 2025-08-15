Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трима души са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се вряза в автобус в София
Автор: Лора Димитрова 09:33Коментари (0)34
©
Един пътник е загинал, а други 6 са с опасност за живота след жестоката катастрофа в София. Трима от душите са с опасност за живота. Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция“, предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София.  Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков". При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.

"Автобус от линията на градския транспорт, който се движи по бул. "Възкресение", посока бул. "Стамболийски", изчаква на червен светофар, когато лек автомобил реализира ПТП с него. За съжаление, имаме един загинал пътник в автобуса и още шест пострадали лица, като три от тях са с опасност за живота", обясниха от полицията.

Сигналът за произшествието е получен около 01:46 ч. на телефон 112. Основната версия, по която се работи, е несъобразена скорост. Каква е била скоростта предстои да се изясни в хода на досъдебно производство. Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. 

В лекия автомобил са били четирима души, като водачът е леко пострадал - настанен е в болнично заведение. Друг от пътниците е с леки наранявания, а две момичета са били хоспитализирани в тежко състояние и с опасност за живота.

Водачът на лекия автомобил е роден през 2004 г., правоспособен от 01 август 2025 г. До момента има съставени шест фиша за маловажни нарушения. Автомобилът, който е шофирал, е собственост на друго лице.

"Водачът на автобуса е в тежко състояние, с опасност за живота. По предварителна информация кондуктор с леки наранявания", заяви ком. Цурински.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не позволява на място да бъдат взети проби.

По думите на полицията автобусът се е движил по пътното платно, не е бил по трамвайните линии. Как автомобилът е успял да се вреже в него, предстои да се изясни.

Още по темата: общо новини по темата: 268
15.08.2025 »
04.08.2025 »
30.07.2025 »
26.07.2025 »
24.07.2025 »
09.06.2025 »
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в София
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: