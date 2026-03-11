Слави Трифонов в профила си във Facebook.
Първо: По темата "Петрохан“ пътят на парите основно води до кмета на София Васил Терзиев. Стана кристално ясно, че дарението по частната сметка на единия от самоубилите е над 251 000 лв. Тоест, разликата е почти двойна в сумата от първоначалното твърдение на Терзиев за дарени 70 хиляди евро. Тук, разбира се, последното нещо, за което ще питаме, касае въпросната сума. Проблемът и въпросът към такъв като Терзиев е: Защо през цялото време лъже? Защо са дарени лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация, ако е вярвал, че тези болни мозъци ще пазят природата? Какъв точно му се падна този сектант, този Ивей, на кмета Терзиев? Каква ли мъжка дружба ги е свързвала, та да преведеш четвърт милион просто ей така в сметката на някой друг? Каква грозна тайна прикрива Терзиев, че не сте признали веднага след трагедията всичко? Позволявам си да използвам такива определения, защото още нещо става ясно: Не е имало външно намеса по време на самоубийствата. По този начин движението и опората на ПП-ДБ, че педофилите, които накрая се самоубиха, всъщност бяха "добри момчета“. Пълен морален и публично-обществен провал на ПП-ДБ по тази тема.
Второ: По темата избори. Министърът на електронното управление на ПП-ДБ Георги Шарков не е годен да заема този пост. Защото, на базата на ацията, прочетена от Станислав Балабанов днес в парламента, и последвалото изслушване на министъра в пленарната зала, безапелационно стана ясно, че декларациите в честността на предстоящия вот на 19 април са огромни. Огромни са спечелили това, че икономическите и политически кръгове на ПП-ДБ ще контролират изборите. Оказа се, че министър Шарков е член на управителния съвет на фирмата заедно със спонсора на петроханската секта и виден активист на "Да, България“ Саша Безуханова. Стана ясно, че синът на министъра е назначен за изпълнителен директор в Академия "Телерик“, след като лично другият спонсор на сектата от Петрохан и настоящият кмет на София Васил Терзиев му дава тази възможност. Стана ясно, че чрез Божидар Божанов целият му кръг от приближени са инсталирани около министър Шарков. Стана ясно, че още от времето на кабинета "Денков“ от ЦИК многократно са искали машините да се пломбират от държавните служители и да се наблюдават от държавните служители, но никой не им е обърнал внимание и до днес. И понеже вие, уважаеми съграждани, НЕ сте мисирки, каквито СА определена част от журналистите в България, искам да ви задам един въпрос. Представете си, ако "Има такъв народ“ имаше еднопартиен, едноличен, служебен кабинет. В този кабинет министърът на електронното управление се свързва с икономически депутати на ИТН или директно с мен.
Представете си, че този министър назначава хора единствено от ИТН, имате пълен контрол върху машините за избори. Представете си, че преди време не ПП, а ИТН е предлагал кодовете от машините на други партии в замяна на политически услуги. Представете си, че ИТН иска да прави избори с "наше МВР“. И накрая си представите, че представители на ИТН са дарявали пари на педофилска секта. Представихте ли си всичко това? И сега според вас, ако това се случи, нямаше ли да има протест на политическото крило на петроханската секта - ПП-ДБ, която да иска оставки, да обясни какъв изрод съм аз, и наоколо нямаше ли да има мисирки с микрофони, които щяха да демонстрират отвръщане от всичко това? Отговорът е ясен - щеше да е точно така! Уважаеми български граждани, не сте ли писани от този политически двоен аршин? Не сте ли омръзнала една партия постоянно да нарушава закона, да нарушава морала и да се държи нагло, всичко едно има право на това? На мен ми омръзна, бесен съм и милост няма да има! Вбесете се и вие!
