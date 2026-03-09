ЗАРЕЖДАНЕ...
Три сигнала за дронове във въздушното прастранство над Летище "Васил Левски" снощи
Първият от тях е получен в в 23:03 ч., вторият - в 23:27 ч., а последният е постъпил след полунощ - по-конкретно в 00:15 ч.
От летището казаха още, че сигналите не са по пречили на самолетите. Само един от полети, пристигащ от Брюксел, е закъснял с 15 минути.
По-рано днес директорът на СДВР Любомир Николов заяви, че след постъпилия от събота вечер сигнал не е установен дрон. "Постъпват и други сигнали, но те не се потвърждават", допълни той.
