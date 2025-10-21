ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Дарението е направено от Общинска банка като част от инициативата "Банката на твоя град“, насочена към дългосрочното развитие на градската среда и подобряване в качеството на живот на хората.
Проектът е реализиран в партньорство и със съдействието на Община Благоевград, която осигури терените и монтажа на съоръженията.
"Това дарение е пример как доброто партньорство между местната власт и бизнеса може да донесе реална полза за хората,“ коментира кметът на Община Благоевград – Методи Байкушев.
Новите чешми предоставят на жителите и гостите на Благоевград повече комфорт и безплатен достъп до питейна вода на обществени места. Две от тях са специално проектирани да бъдат достъпни за хора в неравностойно положение, а третата – модел "Семейна чешма“, е подходяща за възрастни, деца и дори домашни любимци. Дарените чешми са изработени от висококачествен естествен камък, който осигурява дълготрайност и се вписва в естествената среда на парковете и алеите.
"Общинска банка винаги е била близо до хората и градовете, в които те живеят. Вярваме, че малките подобрения в градската среда могат да имат голям ефект – да създадат повече удобство, да насърчат активния живот и грижата един към друг,“ споделят от банката.
