© В края на октомври тази година се навършиха три години от поставянето на първия пейсмейкър за болка у нас, съобщиха от Института за здравно образование. Три години след първия пейсмейкър за болка методът още е непознат за пациентите.



Съвременните методи за лечение на хронична болка остават непознати за пациентите у нас. Три години след имплантирането на първата система за гръбначно-мозъчна стимулация на пациенти с фармакорезистентна болка, методът все още е слабо застъпен в България, макар че НЗОК напълно покрива стойността му.



По данни на Здравната каса, предоставени на Института за здравно образование, за последните две години – 2024 и първите месеци на 2025, са поставени едва 7 такива устройства. Това показва, че достъпът до съвременни терапии за контрол на хроничната болка остава ограничен, въпреки доказаната им ефективност и широкото приложе-ние в редица европейски държави. Експерти посочват, че една от основните причини за ниския брой процедури е недостатъчната информираност сред пациентите, както и сред част от медицинските специ-алисти. Допълнително влияние оказаха и проблемите с финансирането от НЗОК, възникнали миналата година.



Макар че тези трудности вече са разрешени, натрупаното недоверие е възпряло пациенти да потърсят тази възможност за лечение. "Имаме нужните специалисти, технологии и вече гарантирано финансиране. Следващата стъпка е пациентите да потърсят информация дали методът е подходящ за тях“, коментира проф. д-р Красимир Минкин, неврохирург от УМБАЛ "Св. Иван Рилски“, чийто екип извърши първите процедури по прилагане на метода в България. Подобна ситуация се наблюдава и при устройствата за дълбока мозъчна стимулация, използвани при пациенти с Паркинсонова болест. Там също имаше период на частично финансиране от НЗОК, което доведе до отказ на редица пациенти да се подложат на лечението. В последните месеци проблемите с финансирането са решени, но възстано-вяването на доверието е бавен и постепенен процес. За последните две години са поставени едва 22 такива устройства. Проф. Минкин подчертава, че и при двата метода — невростимулация за хронична болка и дълбока мозъчна стимулация — ефектите върху качеството на живот могат да бъдат изключително значими, като много пациенти възвръщат подвижността, съня и социалната си активност.



Хроничната болка – невидимата болест Хроничната болка засяга хиляди българи и представлява болка, която продължава повече от три месеца, често след травма, операция или заболяване на нервната система, като медикаментите не помагат за



справянето с нея. Тя е самостоятелно заболяване, което може да доведе до



инвалидизация, депресия, нарушения на съня и социална изолация. Според



международни данни между 20 и 30% от възрастното население живее с



хронична болка, а в България реалният брой вероятно е дори по-висок, тъй



като много случаи остават недиагностицирани.



Как работят устройствата Невростимулацията представлява метод, при който се имплантира малко устройство, изпращащо слаби електрически импулси към определени нервни структури. Тези импулси блокират сигналите за болка, преди те да достигнат до мозъка, и осигуряват трайно облекчаване без нужда от



медикаменти.



Дълбоката мозъчна стимулация (Deep Brain Stimulation, DBS) се прилага основно при Паркинсонова болест, дистонии и тежки тремори. Устройството стимулира специфични зони в мозъка, което води до намаляване на



двигателните симптоми и подобряване на качеството на живот.