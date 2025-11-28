ЗАРЕЖДАНЕ...
Три детски градини ще бъдат дежурни по време на коледната ваканция в Благоевград
Градините, които ще бъдат дежурни, са ДГ №2 "Света Богородица“ (ж.к. Еленово), ДГ №4 "Роса“ (ул. "Менча Кърничева“ и ДГ "Първи юни“ (ж.к. Струмско).
Целта на въведените промени е за да се осигури грижа за децата на работещите родители, като в същото време се оптимизира използването на публични средства.
Практика показва, че по време на ваканцията голяма част от децата не посещават градините въпреки предварителните заявки.
През коледните празници 2024 г. например, от 265 заявени деца за 31 декември са присъствали едва 28, като имало детски градини, в които не е дошло нито едно дете, посочва в мотивите си кметът. Това води до излишък от служители и разход на средства за отопление, храна и персонал, които биха могли да се използват за подобряване на материалната база, в това число обзавеждане и ремонти, нови играчки.
С нововъведения режим дежурните градини ще работят с обичайното си работно време и ще приемат само децата, чиито родители подадат заявления до 12 декември 2025 г.
