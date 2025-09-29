Новини
Три български ученички намериха начин да произвеждат енергия от утайката на кафето
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:20 / 29.09.2025Коментари (0)82
© NOVA NEWS
Нов проект на млади ученици избра да се фокусира върху екологията чрез новаторска технология и батерии от биоотпадъци. Какво означава това за бъдещето – не само на енергията, но и на мисленето, с което изграждаме нашата планета?

"В момента на глобално ниво има два проблема – най-напред е това, че при традиционното производство на батерии, добивът на нужните материали е много скъп, а освен това вреди на природата и на нашето здраве", каза Виктория Колева, ученичка от ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" в предаването "Социална мрежа" на NOVA NEWS. В ефира на предаването Виктория разказа за проекта, заедно със София Николова и Александра Клянева – и трите участнички в процеса.

Момичетата посочиха, че новият проект също би могъл частично да спомогне за намаляването на изхвърлянето на биологични отпадъци.

"Имаме вече разработен прототип, съвместно с БАН, който работи с кафе и може да превърне дадения отпадък в енергия", каза още Виктория. А проектът започва като училищна задача, поделена между три приятелки.

"Процесът започна преди около година, така от около октомври до Нова година вече имахме готов прототип, който работи именно с кафе", обясни Александра Клянева.

"Не искахме просто да направим една задача за училище, която да си остане до там и така вече работим за един малък стартъп. Ние имахме идея, направихме проучването, но се стигна до момент, в който да се свържем със специалисти, за да можем да намерим място, на което да я развием", разказа София Николова.






