По повод 10 февруари - Международния ден за безопасен интернет, Националният център за безопасен интернет (НЦБИ - SafeNet.bg) представя основните резултати от образователната и консултативна си дейност през 2025 година. Данните показват нарастваща активност на родителите в търсенето на подкрепа и продължаваща борба с онлайн тормоз и сексуална експлоатация.Консултативната линия 124 123 и онлайн чат към нея остават единствени у нас за целенасочена подкрепа към деца, изправени пред опасностите за подрастващите в дигиталния свят. През 2025 година линията отчита по-висок дял обаждания от родители и учители, които търсят помощ заради конкретна проблемна ситуация.От всички обаждания 42% са от родители, което е увеличение от 16% спрямо 2024 година. Това показва нарастваща осведоменост и проактивност на родителите, които търсят професионална подкрепа преди проблемът да ескалира.Тийнейджърите (11-18 години) са втората по големина група с 40% от обажданията.За втора поредна година нараства и делът на учители и професионалисти, работещи с деца, които сигнализират за проблем и питат за съвет.Онлайн тормозът остава персистентен проблем и най-честа причина за обаждане на 124 123. Децата и тийнейджърите стават жертви на:● Тормоз през фалшиви профили ( в Instagram, Discord и др.);● Подигравки и обиди в групови чатове като Viber - заради външен вид, дрехи, интереси;● Публикуване на снимки без съгласие в групи или профили.Децата между 11 и 13 години са най-уязвимата група. В много случаи тормозът започва онлайн, но продължава и в училище, създавайки среда, в която детето не се чувства безопасно никъде.Злоупотреба с лични данни и дигитална идентичност е втория най-често срещан проблем. Родители и деца се обаждат, когато:● Профили в социални мрежи са били хакнати;● Създадени са фалшиви профили с името и снимките на детето;● Лична информация (телефонен номер, адрес, училище) е публикувана без съгласие;● Детето е споделило пароли или лични данни с непознат и с тях е злоупотребено.От центъра обръщат внимание колко е важна дигиталната грамотност дори за най-малките. Децата често не разбират, че паролата също е лична информация, която не бива да бъде споделяна дори на приятел в училище.Третият по честота проблем е тормозът и изнудването с голи снимки и видеа (сексторшън). Типичните случаи включват:● Заплахи за публикуване на интимни снимки или видеа;● Компютърно генерирани изображения - лицата на деца са поставени върху голи тела;● Изнудване - "Ако не изпратиш още снимки, ще публикувам това, което имам";● Груминг - възрастни, които се представят за връстници, спечелват доверието на детето и го принуждават да изпраща интимни материали.Често се използват фалшиви профили за манипулация, а най-засегнати са момичета на 13-16 години.Онлайн престъпления и измами са на 4-то място, но и с най-голям ръст спрямо предходните две години. През 2025 година обажданията за съвет как да се справят с онлайн измама са два пъти повече. Децата стават мишени на:● Фишинг атаки - измамни съобщения, които изглеждат като от познати платформи● Измами в игри - обещания за безплатни диаманти, скинове или валута в замяна на лични данни● Финансови измами - искане на верификационни кодове, данни за банкови картиРодителите често разбират за проблема, когато детето вече е споделило чувствителна информация или семейството е станало жертва на финансова измама.Петото най-често предизвикателство е попадането на вредно съдържание. За такъв проблем звънят предимно родители и касаят случаи, в които:● Детето е било изложено на насилие, омраза или екстремистко съдържание, докато посещава сайтове, платформи и игри;● Родителите са открили в историята на браузъра порнографско съдържание;● Детето е попаднало на съдържание за опасни предизвикателства (challenges), неподходяща реклама с порнография, залагания и хазарт, фалишви новини и др.От SafeNet уточняват, че не са редки случаите, в които проблемът идва от устройства на други деца в училище, на които няма инсталирана програма за родителски контрол.Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber. SafeNet.bg обработва и сигналите, които получава през Горещата линия за докладване на сексуално изнудване и порнографски материали. В огромната част от случаите, един сигнал води до разкриването на платформи и адреси с голям обем подобни материали (снимки и видеа), които Центърът също обработва и докладва. Разкритите и обработени материали през 2025 година са над 3 500 000. Това отново е двукратно увеличение спрямо предходна година. За близо 6% от разкритите материали SafeNet е сигнализирал към българските разследващи и правоприлагащи органи като такива, които се хостват на IP адреси в България. Останалите над 3.5 милиона са насочени към INHOPE – международната мрежа от горещи линии. Експоненциалният растеж на порнографско съдържание с деца отразява глобалния характер на проблема с онлайн злоупотреба с най-уязвимите.През 2025 година Консултативната линия регистрира по-голям брой обаждания от деца с желание за самонараняване или суицидни мисли спрямо предишни години. От Центъра за безопасен интернет обръщат внимание, че това е критичен сигнал за необходимостта от превантивни програми за психично здраве в училищата.От SafeNet напомнят, че най-добрият подход при проблем е спокойният разговор и консултация на телефон 124 123 или през чата в сайта - за конкретни стъпки за действие. Децата често се чувстват виновни при проблемна ситуация. Отнемането на устройства и упрек за създалата се ситуация само травмират детето допълнително, карат го да се изолира още повече и е възможно то да не иска да сподели при бъдещ проблем.