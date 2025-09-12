© виж галерията Тревненската школа, чийто покрив изгоря през април, ще посрещне новата учебна година без дългоочаквания ремонт.



Учениците ще започнат учебните часове в друго училище, а за специалните предмети, ще се използват ателиетата, които не са пострадали при пожара.



"Учебната 2024/2025 година ще остане в историята ни като една от най-трудните. Пожарът на 4 април нанесе тежки щети върху сградата на училището, а ремонтът, който очаквахме, за съжаление все още не е осъществен. Тези обстоятелства промениха ежедневието ни и поставиха на изпитание нашето търпение и устойчивост", пише директорът на гимназията Орфей Миндов.



Той споделя, че въпреки всичко от гимназията започват новата 2025/2026 година с надежда, "обединени от любовта към изкуството и стремежа към знание".



"Нашата сграда може да е пострадала, но духът на "Тревненска школа“ е жив, защото той е във всеки един от вас – в учениците, които с вдъхновение ще продължат да създават красота, в учителите, които неуморно предават своето майсторство и мъдрост, и в родителите, които подкрепят своите деца. Нашата общност доказа, че когато сме заедно, можем да преодолявам е и най-тежките препятствия", пише още той.



Припомняме, че пожарът избухна на 4 април тази година. Непосредствено след това беше организирана дарителска акция. С помощта, на която бяха събрани средства за възстановяване на унищожения училещен инвентар.