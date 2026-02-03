ЗАРЕЖДАНЕ...
"Трети март": Спряха регистрацията ни, защото поканихме Румен Радев за наш лидер
©
Припомняме, че в събота Софийски градски съд отказа регистрация на "Трети март". Мотивите може да видите тук.
ФОКУС публикувала останалата част от позицията на партията без редакторска намеса:
Фактите са ясни. Всички документи по регистрацията бяха приети за изрядни. Делото беше насрочено, а в хода на съдебното заседание не бяха направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата. Няколко дни по-късно получихме уверения, че решението е изготвено и се движи по установения ред.
Часове след публичното ни изявление, че ПП "Трети март“ кани ген. Румен Радев за свой формален лидер, съдебното решение беше публикувано — но не като регистрация, а като отказ, без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата.
Това развитие поражда основателни съмнения за политически натиск и институционална намеса, насочени към възпрепятстване на участието на формацията ни в предстоящите избори.
Заявяваме ясно и категорично:
ПП "Трети март“ няма да се примири с опитите на олигархията да ни спре от участие в предстоящите избори.
Ще участваме във вота и ще застанем рамо до рамо с ген. Румен Радев в неговата битка срещу завладяната държава, олигархичния модел и институционалния произвол.
Опитите да бъдем отстранени от участие в изборния процес чрез административни хватки няма да успеят.
Напротив — те само потвърждават, че сме на прав път и битката, която водим, е необходима.
Още по темата
/
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
11:49
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
01.02
Още от категорията
/
Богдан Милчев: Политиците изпускат контрола, отказвайки да носят отговорност за това, което се случва по пътищата
10:40
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК, процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява
10:19
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
09:20
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
07:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.