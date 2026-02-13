, треньор на новата изгряваща звезда на България в юношеския тенис, след титлата на 17-годишния тенисист на двойки от Откритото първенство на Австралия предв "Утрото с Ася Александрова" по радио"Цялата концентрация беше насочена на сингъл.Изненада бе за мен титлата на Димитър на двойки от Откритото първенство на Австралия", започна специалистът."Много е равен в емоциите си. Спокойно прие титлата. Първите му думи бяха, че ще почнат да го разпознават като двойков играч", разкри още Хиндлиян."Имаше един ден да си почине, след което тази неделя заминава на силен мъжки турнир за мъже в Нидерландия", разкри плановете пред Димитър."Основната цел за тази година е да подготвим неговото тяло за изискването в мъжкия тенис.Физическата подготовка е в основата.По-слабичък е. Има много добър тенис, но ако не развием тялото му за мъжки тенис ще му бъде много трудно да пробие при мъжете.Ако тялото не е готово, нямаме никакъв шанс", заяви специалистът относно целите пред двамата за годината."Прекалено обран е в емоциите си. Това, което показва на корта е все повече емоции и все по-малко от негативните такива, което означава, че израства.В Австралия имаше възможност да бъде до звездите на тениса. Дори във фитнеса се срещаше с тях (снима се Алкарас).Развитието при него е по-плавно, отколкото при Иван Иванов и Александър Василев", добави още Хиндлиян относно неговият състезател."Заедно с Митко сме от старта на неговата тенис кариера. Той започна да тренира на 5-6 години, идвайки в нашния клуб", сподели той.Специалистът коментира и други от младите звезди на България в този спорт:"Смятам, че винаги България е имала много добри състезатели, които са се представяли много добре. Иван Иванов и Александър Василев са специални деца от малки. Много талант има в тях. Успехът е неминуем за тях. Двамата смятам, че са намерили правилния път"."Адриан Андреев, това е най-големият талант, който сме имали след Григор Димитров. Много му е дадено отгоре", сподели той относно друг бивш негов състезател, който също печели при юношите на двойки турнир от Големия шлем (US Open)."Мога да видя когато едно дете има потенциал, но това не е достатъчно. Успехът на Димитър не му подсигурява бъдещето. Трябва още да работим. Удовлетворен съм от него, но това не е гаранция за бъдещето.Дори когато си номер 1 при юношите нямаш гаранция да станеш професионален играч. Професионален играч за мен е такъв от "Топ 100" при мъжете. Тогава ти сам можеш да финансираш участието си по турнири.Изключително трудно е. Една година в тениса е 50-60 000 евро, за да играеш на международни турнири, което е много, но няма как", разкри треньорът относно прехода от юношески към мъжки тенис."Най-важният човек в процеса е състезателят. Колкото и един треньор да е добър, ако състезателят няма нивото, което е необходимо, просто няма да се получи.Работата на треньора е да помогне на състезателя да изпълни пълния си потенциал.Покрай Митко (Димитър Кисимов) направихме отбор между 6 и 8-годишна възраст. Тогава не беше прието добре това, но аз видях в тях голям потенциал и започнах да работя.Видях в тях много добри двигателни умения и това ми помогна да градя върху тази основа.Талантът е важен, но смятам, че и това да си добър атлет е част от таланта.Митко остана със страхотни впечатления от срещата с кмета на София Васил Терзиев.Той е редовен ученик и съм сигурен, че е един от малкото в цял свят, които тренират на това ниво, но и учат в редовна форма. Вярвам, че училището трябва да е приоритет.Родителите му са много здраво стъпили на земята. Държат на обучението и аз напълно ги подкрепям", разказа Хиндлиян още подробности около тазгодишния първенец на двойки от Откритото първенство на Австралия при юношите"Тенисът е индивидуален спорт, но вярвам, че на юношеско ниво той е отборен спорт. Аз съм на това мнение. Всички от клуба се събираха да гледат заедно представянето на Митко в Мелбърн и дойдоха да го посрещнат.Винаги съм искал да създам среда, в която децата да се чувстват спокойни, а родителите да мислят как да подкрепят своите деца", сподели още Хиндлиян пред ФОКУС.Цялото интервю чуйте в прикачения файл!