Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос“, който се намира в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне.Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои сключването на договор с изпълнител до края на деня.Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре.Финалният етап от операцията по изтеглянето на "Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е насрочен за неделя, при благоприятни метеорологични условия. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.