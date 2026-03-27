Корман Исмаилов на среща с посланика на Словакия в София, Н. Пр. Васил Гривна. Министърът допълни, че в период, когато цените растат, не трябва транспортът допълнително да оскъпява стоките и услугите.
Министър Исмаилов подчерта, че има интензивен диалог със съседните държави за ускоряване на инфраструктурните проекти. "С Гърция работим усилено за увеличаване на капацитета на граничните пунктове между двете държави. С турските ни съседи имаме общо разбиране, че трябва да облекчим и ускорим преминаването на стоки през най-натоварения пътен граничен пункт в света при Капитан Андреево. Предвиждаме неговото разширяване, удвояване на жп линията към гръцката и турската граница, както и изграждането на магистрала "Черно море“, посочи Корман Исмаилов.
Срещата очерта общото разбиране, че свързаността не е само инфраструктура, а стратегически инструмент за икономически растеж, регионална интеграция и по-силна Европа.
Посланик Гривна изрази благодарност на правителството и конкретно на Министерството на транспорта и съобщенията за добрата организация на българското въздушно пространство, така че да поеме полетите за извеждане на европейски граждани от Близкия изток.
