© Този тунел е с обща дължина 2.5 км. Днес се видя, че има светлина в тунела за българските железници. Това каза министърът на транспорта Гроздан Караджов, който е на инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември. Караджов се запозна на място с изграждането на най-големия тунел в този участък (Тунел 11).



По думите му това е малък участък, но от изключителна важност за българската транспортна схема в бъдеще. "Това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас", коментира той и допълни, че в момента участъците в ремонт са общо десет.



"До 2029 година се надяваме всички десет започнати участъка към днешна дата да завършат", обнадежден е Караджов. До тогава трябва да бъде готов и най-дългият железопътен тунел у нас, а именно 13 километра.



Очаква се след завършване на модернизацията и повишаването на скоростта по жп линията от София до Бургас да се стига за малко повече от три часа.



Повече подробности за железния път и какви мерки ще предприеме правителството за водните атракциони гледайте във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.