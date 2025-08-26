ЗАРЕЖДАНЕ...
Транспортният министър: Има светлина в тунела за българските железници
По думите му това е малък участък, но от изключителна важност за българската транспортна схема в бъдеще. "Това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас", коментира той и допълни, че в момента участъците в ремонт са общо десет.
"До 2029 година се надяваме всички десет започнати участъка към днешна дата да завършат", обнадежден е Караджов. До тогава трябва да бъде готов и най-дългият железопътен тунел у нас, а именно 13 километра.
Очаква се след завършване на модернизацията и повишаването на скоростта по жп линията от София до Бургас да се стига за малко повече от три часа.
Повече подробности за железния път и какви мерки ще предприеме правителството за водните атракциони гледайте във видеото.
