"Комисиятапо транспорт и съобщения към Народното събрание прие днес редица важни предложения, които ще имат пряк ефект върху безопасността, реда и качеството на живот на българските граждани". Това съобщи председателят на комисията и зам.-председател на ПГ на БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Кирил Добрев, като подчерта, че въпреки политическия контекст, работата в комисията е протекла конструктивно и отговорно."Радвам се, че т.нар. предизборна кампания не завладя колегите в Комисията по транспорт и съобщения и заедно успяхме да приемем важни решения в интерес на обществото“, заяви социалистът. Добрев коментира, че сред приетите предложения е изграждането и поддържането на единен национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), включително електрическите тротинетки."Регистърът ще бъде изграден от Министерството на електронното управление, като няма да изисква финансов ресурс от общините. Местните власти ще имат достъп до системата и ще извършват регистрацията на превозните средства на жители на съответната община. Всяка тротинетка ще получава национален идентификационен номер, видим за всички компетентни органи, което ще подпомогне контрола от страна на МВР и работата на застрахователите", каза още той.Кирил Добрев подчерта, че Комисията по транспорт еприела и предложение ДАБД да изработи единна, унифицирана наредба, която да бъде приета от Министерския съвет. Според него по този начин ще бъде прекратена практиката на съществуване на 265 различни общински наредби, като правилата ще бъдат еднакви и ясни за цялата страна.Според председателя на транспортната комисия друго ключово решение е прецизиране на законовата рамка относно монтирането на автоматизирани системи за контрол върху светофарни уредби. "В момента липсата на изричен текст води до противоречиви тълкувания, институционални спорове и дори до отпадане на доказателства в съдебни производства. Това е особено критично за кръстовищата със светофари, където рискът от тежки пътнотранспортни произшествия е най-висок", коментира той. Добрев подчерта, че по данни наДАБД през 2025 г. са регистрирани 429 пътнотранспортни произшествия с участие на ИЕПС, при които са загинали 4 души,ранени са 432 граждани, от които 111 тежко."В рамките на заседанието комисията разгледа и прие на първо гласуване Закона за атракционните услуги, както и предложение за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. С последното се решава дългогодишен практически проблем, свързан с т.нар. "оперативна площадка“ – самостоятелна повърхност, различна от летище, предназначена за излитане и кацане на въздухоплавателни средства. Промените създават по-ясна и работеща правна рамка в интерес на авиационния сектор, летищните оператори и собствениците на въздухоплавателни средства", каза още Кирил Добрев.