Трамвай дерайлира край Румънското посолство в столицата, помете седем коли и разруши подлез
Автор: Елиза Дечева 08:11Коментари (0)71
Tрамвай от линия 22 дерайлира и нанесе жестоки щети на седем паркирани автомобила и разруши напълно един подлез близо до Румънското посолство в София, съобщават очевидци в социалните мрежи. 

Няма пострадали хора. На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната.

Трамваят според bTV е бил управляван безконтролно от група младежи.

