Трайчо Трайков оцени действията на правителството за овладяване на пиковете в цените на горивата. Това той направи в интервю пред БНТ.

"Докато други страни се лутаха, ние въведохме мерки, които са прицелени, ограничени и временни. Тоест - подкрепа там, където хората са най-уязвими и където можем да предотвратим инфлационен натиск по хоризонтала. Защо е нужно стратегически да се прилагат мерките? Защото ресурсът за програмите не е неограничен, това са парите на всички нас."

Министърът обясни и неформаленият таван на печалбата на пазара на горива.

"Засега се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП, и митниците, и КЗК, и КЗП. Разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. Но в момента, в който има знаци, че това не е така - има вариант да се наложи таван. Наблюдението ни е, че цените на дребно нарастват по-малко от цените на едро. Това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега. Това го следим на ежедневна база."

По отношение на транспортния сектор вече беше одобрен пакет за помощ по отношение на превозвачите. В момента се разговаря за междуселищните и ученическите автобуси. "Това е нещо, което според мен трябва наистина да бъде приложено като мярка", заяви Трайков.

Министърът обясни, че на дневен ред не стои намаляване на акцизите за горивата, защото и без това у нас те са най-ниските.

Относно намаляването на ДДС, Трайков заяви:

"Повече си заслужава да се обърне внимание на темата за намаляването на ДДС, това е мярка, която е изключително скъпа, защото ДДС се плаща от всички. Ефектът не е прицелен. Тоест това е с малко намаление за всички на много висока цена. Ползата не отива към потребители, които са най-уязвими, не отива по начин, който може да предотврати инфлационен натиск, а просто малки стотинки за всички. Това го видяхме през 2022 г. със стотинките на литър - това се видя, че не работи."