Трайчо Трайков с коментар относно състоянието на енергетиката в България:
ФОКУС публикува целия текст без редакторска намеса:
- След последния ремонт, мембраните на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" държат при пълно натоварване. Проф. Георги Касчиев е приел предложението да се присъедини към борда на централата. Горивото за АЕЦ-а е френско и американско.
- Вятърът и слънцето работят здраво, не минават през проливи и заливи и не ги интересува геополитиката.
- Лигнитът от Марица Изток е нашият практически неограничен собствен ресурс, на който можем да разчитаме и в добри, и особено в моменти на несигурност, като сегашния. След планираното спиране на Марица Изток 1 AES на 8 май (започнаха работа, когато пак бях начело на министерството през 2011 г.), държавната ТЕЦ Марица Изток 2 има капацитет да поеме разликата. Единицата обаче е най-модерната мощност на въглища в страната и също следва да я имаме предвид, когато преценяваме опциите си.
Имаме и инвестиционен план за маришкия регион. (Да, имаме и някои депутати, които виждат до носа си, но това е демокрацията).
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.