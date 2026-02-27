ЗАРЕЖДАНЕ...
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
Всички компании отчитат лавинообразно нарастване на оплакванията след първите дни на м. февруари, стана ясно от представената информация по време на разговора. И в трите енергодружества са получени хиляди жалби, от които повече от половината са обработени до момента. В единични случаи са установени необосновано завишени сметки – главно заради технически проблеми.
От компаниите уверяват, че при установяване на необосновано завишени сметки, надвзетите суми ще се прихващат от следващи фактури. Потребителите имат право да поискат и възстановяване на парите им в брой. "За мен е нормално да имаме пряк контакт помежду си, защото съм уверен, че никой няма интерес от обществено напрежение и протести. Нашата обща цел трябва да бъде
прозрачност, добър контрол и качество“, каза министър Трайков и увери представителите на бизнеса, че ще изпълни докрай функциите си в защита на потребителите заедно с КЕВР, КЗК и КЗП.
"Вярвам, че – дори да има грешки – те ще се дължат на технически причини и ще бъдат поправени“, заяви енергийният министър. Страните се обединиха около идеята след приключване на проверките да търсят заедно подходящ механизъм за по-добра информираност на потребителите и възможности за всеки от тях сам да проверява своята сметка на база на обективни показатели.
