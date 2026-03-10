Трайчо Трайков.
"Идеята е добра - България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме неговите параметри. За това се разбрахме – да продължим разговорите в София", обясни още Трайков.
Той поясни, че от турска страна има както готовност, така и разбиране да се обсъждат промени.
"Става дума за много специфични параметри. Турция също има своите интереси, а освен това имаме и други съвместни проекти. В момента обсъждаме например и зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Това, за което се разбрахме сега, е, че ние ще подготвим позиция, в която ще изложим конкретните параметри, по които искаме да разговаряме", обясни той.
