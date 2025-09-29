ЗАРЕЖДАНЕ...
Общество
|Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
Ето какво споделя още той:
"ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", пише още Трайков.
