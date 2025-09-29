Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
Автор: Вилислава Ветренска 13:18Коментари (0)61
©
Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! Това написа във Фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, който коментира инцидента със служителите на ИААА, които поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс.

Ето какво споделя още той:

"ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", пише още Трайков.

Още по темата: общо новини по темата: 3
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Издирват Пепи Еврото
Зима 2025/2026 г.
Футбол - други
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: