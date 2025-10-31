Новини
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
Автор: Вилислава Ветренска 10:28Коментари (0)115
©
Старата на сграда на Народното събрание, която в момента е затворена заради предстоящ цялостен ремонт, се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада. Това коментира в своя публикация във Фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

Вижте цялата публикация:

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание, на пл. "Народно събрание 2".

Констатирали сме подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда и др.

Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян (да е жива и здрава, желая и успех!) да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса).

Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда.

А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят".

