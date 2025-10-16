Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро

© NOVA По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, не вярвам да отидем на нови избори. Това заяви в ефира на NOVA кметът на столичния район "Средец" и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов - Трайчо Трайков.



"Моментът е по-особен заради първия бюджет в евро, който предстои да бъде изготвен", смята той.



По думите му по време на политическа криза администрацията продължава да върши задачите си, но спират "големите идеи".



Трайков коментира и проблемите с боклука в Столичната община.



"Кметът на София Васил Терзиев беше поставен в ситуация, в която нямаше друг начин на действие, освен този, който предприе. Безумие е да се сключат договори с такива цени в офертите", твърди районният кмет.



По думите му "изглежда, че тази ситуация ще бъде решена "на мускули", но това не може да бъде механизъм на действие".



"Поетапно изтичат всички договори. Ние сме в пакет с районите "Лозенец" и "Студентски". При нас офертите също са неприемливи. Сметнах грубо, че се падат по около 1500 лв. годишно на домакинство за сметосъбиране", отбеляза Трайков.



Той добави, че досегашната сума на домакинство е била около 400 лв.



Кметът на Район "Средец" е съгласен с предложението на Терзиев "Топлофикация-София" да бъде дадена на концесия, за да се стабилизира.