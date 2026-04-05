"Най-сериозната възможност за нас за намаляване на цените и ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси е временната промяна в схемата за търговия с емисии. В лицето на лигнитните въглища България разполага със собствен ресурс за производство на електроенергия, който има потенциал да осигури конкурентно производство на електроенергия и стабилност на мрежата (в контекста на сривовете на мрежата в Португалия, Испания и части от Франция преди година), и той трябва да бъде използван в тази ситуация“.

Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков по време на разговора си с посланика на Франция в България Н.Пр. Мари Дюмулен. Двамата се съгласиха, че такова временно решение не отменя ангажиментите за декарбонизация в дългосрочен план. Европейската схема за търговия с емисии, въведена като основна мярка в подкрепа на декарбонизацията, в момента търпи критики от много държави, тъй като повишава цената на произвежданата електроенергия в съюза и прави това производство неконкурентно.

Енергийната свързаност в контекста на кризата, породена от военните действия в Близкия изток, също бе една от централните теми в разговора на министър Трайков с посланик Дюмулен. България разполага с една от най-добрите свързаности в региона, държавите от Западна Европа също, но "тесните места“ в мрежата между тези два региона затрудняват доставките между тях и не работят в полза на свободния пазар. Двамата обсъдиха и въведените от България и Франция мерки за защита на бизнеса и потребителите от високите цени на горивата и енергията. По думите на министър Трайков мерките работят ефективно, когато са временни, добре таргетирани и ограничени и тези, въведени от страната ни, са получили висока оценка от Европейската комисия.

Планът за възстановяване и устойчивост, удължаването на дерогацията за работата на Лукойл у нас, държавната помощ за енергоинтензивната индустрия, както и развитието на газовите коридори - в т.ч. Вертикалния газов коридор, чиято основна цел е повишаване на капацитетите за пренос на природен газ от юг на север, диверсификация и сигурност на доставките, включително за Украйна и Молдова - бяха откроени от министър Трайков като основни приоритети в работата на Министерството на енергетиката.