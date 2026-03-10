на 26-годишния Александър Пенчев на 26 години. В хода на продължаващи издирвателни действия и извършен обход в кв. Боян Българанов" тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда.
На последен етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж. Образувано е досъдебно производство, извършва се оглед в присъствие на съдебен лекар.
Към момента данни за насилствена смърт няма. Причината за смъртта му ще стане ясна след приключване на аутопсията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.