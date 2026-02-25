Около 23 часа на 23 февруари в РУ-Ботевград постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за докарано дете на около 2 години без признаци на живот, като е констатирана смъртта му. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград. Извършени са огледи. По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава.