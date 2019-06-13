Òðàãåäèÿ êðàé Íåäåëèíî, òðèìà ìëàäè ñà ìúðòâè!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:49 / 13.06.2019Êîìåíòàðè (3)22
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Òðèìà ìëàäåæè çàãèíàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà òàçè íîù ïî ïúòÿ Äîëåí – Íåäåëèíî. Òîâà ïîòâúðäè íà÷àëíèêúò íà ïîëèöèÿòà â Ñìîëÿí ñòàðøè êîìèñàð Íèêîëàé Äèìîâ. Çàãèíàëèòå ñà íà 23, 24 è 27 ãîäèíè. Òå ñà îò çëàòîãðàäñêîòî ñåëî Äîëåí.

Ïúòíèÿò èíöèäåíò ñòàâà â ñðÿäà âå÷åðòà îêîëî 22:20 ÷, ìàëêî ïðåäè Íåäåëèíî, êàòî çàãèíàëèòå ñà ñå äâèæèëè ñ ëåê àâòîìîáèë ÁÌÂ, êîåòî ñå óäàðèëî ñòðàíè÷íî â ìèêðîáóñ "Ìåðöåäåñ“. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å ïðè÷èíàòà å ïðåâèøåíà ñêîðîñò.   

Íà ìÿñòî çàãèâàò äâå îò ìîì÷åòàòà, à òðåòîòî â áîëíèöàòà â Çëàòîãðàä, âñëåäñòâèå íà òåæêèòå òðàâìè, óòî÷íè ñòàðøè êîìèñàð Äèìîâ çà "Äàðèê". Ïîñòðàäàë å è øîôüîðúò íà ìèêðîáóñà,êîéòî å íàñòàíåí â áîëíèöà áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 

Íàé-ìëàäèÿò îò òÿõ, êîéòî å íà 23 ãîäèíè, å áèë çà äâå ãîäèíè ñòóäåíò â Ñîôèÿ, íî ñå îòêàçàë îò ñëåäâàíåòî è ñå çàõâàíàë äà ðàáîòè â ñôåðàòà íà ñòðîèòåëñòâîòî. È äðóãèòå äâàìà, êîèòî ñà íà 24 è 27 ãîäèíè, ñúùî ðàáîòèëè â òîçè áðàíø, êàòî åäèíèÿò å áèë è â ÷óæáèíà. Â ñðÿäà âå÷åðòà ðåøèëè äà îòèäàò íà äèñêîòåêà â Íåäåëèíî è íà âðúùàíå å ñòàíàëà ãîëÿìàòà òðàãåäèÿ, êîìåíòèðàò â ðîäíîòî ñåëî íà çàãèíàëèòå.









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