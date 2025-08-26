ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Това, което ядем редовно, може да подхранва рака. И не, не е захарта или месото
Протеинът е важен съюзник
Ракът и неговите терапии – химиотерапия, хирургия или лъчетерапия, натоварват значително тялото. Загубата на мускулна маса, слабостта и загубата на тегло са често срещани. За да се компенсира това, консумацията на протеини е от съществено значение. Протеините улесняват възстановяването на тъканите, засилват имунитета и позволяват на пациентите да понасят по-добре лечението.
За по-голямата част от хората консумацията на протеини вече е неоптимална. Вегетарианските източници включват бобови растения, леща, мляко, соя и ядки, докато яйцата, пилешкото месо и рибата са отлични невегетариански източници на пълноценен протеин, съдържащ всички незаменими аминокиселини.
Често срещано безпокойство е, че консумацията на месо ще "подхрани рака“, но няма научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Всъщност месото може да подобри силата и възстановяването. Важното е подготовката, избирайте ястия на скара, печени или задушени, вместо пържени или силно преработени храни.
Дилемата със захарта
Захарта е друга област, която тревожи пациентите. Вярно е, че раковите клетки използват глюкоза, но това важи и за всички клетки в тялото. Пълното елиминиране на въглехидратите не е нито практично, нито здравословно, тъй като тялото се нуждае от глюкоза за енергия.
Вместо напълно да избягвате захарта, фокусирайте се върху намаляване на рафинираните захари, които се намират в преработените храни, безалкохолните напитки и сладкишите, които добавят празни калории без хранителни вещества. Пациентите трябва вместо това да се стремят към сложни, богати на фибри въглехидрати от пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, които осигуряват витамини, фибри и постоянен енергиен тласък, пише News18.
Ключови изводи за диета, благоприятна за борба с рака
- Дайте приоритет на питателната, добре балансирана диета като начин на живот.
- Консумирайте постно протеиново месо ежедневно, като риба, птиче месо и яйца.
- Яжте разнообразни плодове и зеленчуци за витамини и антиоксиданти.
- Избирайте пълнозърнести храни като кафяв ориз, овес и просо пред рафинирано брашно.
- Ограничете алкохола, преработените храни, пържените храни и излишната захар.
- Поддържайте хидратация със супи, вода и пресни напитки.
Храната може да бъде мощен компонент от процеса на възстановяване, когато пациентите се фокусират върху цялостния баланс на храненето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: