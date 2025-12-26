Журналистът и писател Ирина Вагалинска и проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей към БАН говориха за връзката между литературата и археологията, както и за значението на древния римски град Деултум.Ирина Вагалинска сподели в ефира на NOVA NEWS, че отдавна е привлечена от жанра на трилъра заради загадката, която стои в основата му, а не заради насилието. По думите ѝ писането на трилър много напомня работата на археолога – от малки, на пръв поглед несвързани фрагменти трябва да бъде сглобена цялостна история.В новата си книга "Деултум посреща Свирепия“ Вагалинска разказва за римски император, като изгражда образите на него, съпругата му и наследниците му. Авторката подчерта, че подготовката е ключова – половин година чете и проучва исторически източници, а след това отделя още толкова време за самото писане.Деултум е най-старият римски град на територията на днешна България и по думите на Вагалинска именно чрез книгата си тя иска да провокира интерес към този древен град и да насърчи по-задълбоченото му проучване. Тя отбеляза още, че това място е най-ранното доказателство за присъствие на християнството по българските земи.Проф. Людмил Вагалински определи Деултум като град с изключително висок статут, сравним със значението на София в рамките на страната. Той подчерта, че античният град е добре запазен, разполага с музей и е лесно достъпен за посетители.В разговора Ирина Вагалинска припомни и създаването на медийната платформа, която двамата стартират през 2018 година. Основната ѝ цел е да показва реалната работа на археолозите на терен – нещо, което рядко намира място в медиите. По думите ѝ за много хора археологията все още се свързва с образа на Индиана Джоунс, който обаче няма нищо общо с истинската научна професия. "Хората трябва да разберат колко важна е работата на археолога и колко знания и усилия стоят зад всяко откритие“, подчерта Вагалинска.