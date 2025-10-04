Новини
Това е абсурдна практика, която я има само у нас
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:50Коментари (0)26
© Капитал
Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) предложи законодателни промени, които да сложат край на парадокса малки задължения за комунални услуги да набъбват до стотици левове заради съдебни такси и хонорари.

Идеята е да се въведе възможност за доброволно събиране на т.нар. малки комунални задължения, съобщи БНР.

Оказва се, че България е единствената държава в Европа, в която спрямо длъжниците се прилагат единствено и само принудителни мерки. Във всички останали страни от ЕС, както и в съседни държави като Сърбия, Румъния, Словения и Черна гора, задълженията за ток, вода, телефон и парно първо задължително минават през процедура по доброволно събиране.

Едва ако длъжникът откаже да съдейства, се пристъпва към принудително изпълнение, което у нас е единствената възможност от самото начало.

Предложенията, които вече са внесени в Министерството на правосъдието, предвиждат ЧСИ да влезе в ролята на медиатор между кредитора (например "Топлофикация") и длъжника. Идеята е да се проведе равноправен диалог и задължението да се уреди извънсъдебно, без да се стига до съд.

Краят на абсурдните сметки

Ако промените бъдат приети, ще се сложи край на абсурдни ситуации, при които задължение от 50 лева към мобилен оператор, например, след процедура по принудително събиране набъбва до няколкостотин лева. Това е така, защото при доброволната процедура ще се спестят огромните съдебни такси и хонорари, които в момента утежняват положението на длъжниците.

В съседна Сърбия тази практика работи успешно от 10 години. "Когато няма държавна принуда се прилага принципът на доброволността, кредитор и длъжник стоят един до друг като равен с равен“, обясни председателят на КЧСИ Георги Дичев.

Приемането на промените би могло да донесе облекчение за хиляди българи и да синхронизира законодателството ни с общоприетите европейски практики.






