Малена Замфирова, която пострада тежко и в момента се възстановява след операции. Това заяви изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров в предаването "Интервюто на деня“ на bTV.
По думите му институцията ще се включи финансово в помощта за спортистката, след като тя се прибере в България.
"Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване“, заяви Петров.
Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни.
"В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка“, каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.
Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта "Шпиндлерув Млин“ в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац.
Днес е претърпяла втора операция и надеждите са това да е последната.
