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|Òîøêî Éîðäàíîâ ñêúñà ïðèåòîòî îò ÍÑ ñïîðàçóìåíèå ñ åíåðãåòèöèòå
"Ïðèåõòå åäíî ðåøåíèå, êîåòî å áåçñìèñëåíî. Çà äà èìà ðåøåíèå, êîåòî å ñúãëàñèå ìåæäó äâåòå ñòðàíè òðÿáâà âñè÷êè äà ñà ñúãëàñíè. Òîâà, êîåòî âèæäàì å, ÷å èìà ñúãëàñèå îò ñòðàíà íà óïðàâëÿâàùèòå, à äðóãàòà ñòðàíà å â ìîìåíòà íà ìàãèñòðàëèòå. È "Õàèíáîàç" å çàòâîðåí, è ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ" å çàòâîðåíà", êàçà Éîðäàíîâ.
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