Тошко Йорданов от ИТН в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме, че преди дни Слави Трифонов съобщи за това в социалните мрежи. Става въпрос за PR на Министерството на земеделието, Десислава Николова, назначена от Иван Христанов. Тя е заловена с амфетамин преди три месеца. "Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната", написа Трифонов.
Относно ситуацията в Близкия изток и предложението на Атанас Атанасов и Радан Кънев за евентуално присъствие на България в инициативата на Франция за ядрен чадър, Йорданов Заяви: "ПП-ДБ носят огромна отговорност за изключително лошото състояние на българското ПВО. Дарихме го на Украйна, включително дефекти ракети от комплекса C300, който са най-модерният в България. В момента има минимален брой ракети, които трябва да пазят и АЕЦ Козлодуй, и София и цялата страна ,което е общо взето един залп фойерверки. Всичко останало дарихме. Задайте си въпроса имаме ли нещо, с което да спрем балистична ракета".
