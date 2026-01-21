Тошко Йорданов в кулоарите парламента по отношение на приетите в промени в правна комисия късно снощи в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.
От ИТН защитиха промените в Изборния кодекс и обвиниха опозицията за проточилото се заседание. Йорданов обясни как работят т.н. "сканиращи" машини.
"Машината пристига готова с технически екип, секционната комисия наблюдава процеса от първия ред. Процесът е елементарен, влиза избирателят, взима бюлетината, попълва я, слага я в сканиращата машина, бюлетината пада в урната, ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето, отчита, че е извън, изплюва му обратно бюлетината, тя се унищожава, дават му нова, избирателят я попълва", каза той.
Председателят на ПГ допълни, че с въвеждането на тези оптични устройства отпадат протоколите, които се попълват от членовете на СИК след края на изборния ден. По думите му протоколите няма да се попълват на ръка от членовете на секциите, а ще излизат от скенерите, като после резултатите ще се носят в РИК, което означава, че няма да има драскане върху тях.
Той заяви, че е имало разговор с министъра на електронното управление и че имаме изпратени предложения от 6 фирми, т.е. процесът не е нулев.
"Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен и ще е също толкова тъпо, колкото ще откраднем изборите", каза още той. Тошко Йорданов каза още, че при необходимост могат да бъдат наемани машини за гласуване.
"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане" бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни от своя страна депутатът от ИТН Александър Рашев.
Рашев обясни още, че в крайна сметка комисията е приела разпоредби за използване на оптични сканиращи устройства за броене на бюлетините и че според него в тези промени няма нищо притеснително. Той допълни, че новият ред може да бъде приложен още на предстоящите избори.
