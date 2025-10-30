Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Топ синоптикът Янков: Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:43Коментари (0)101
© Bulgaria ON AIR
Предстои хубав уикенд - приятни почивни дни, температурите рязко ще се повишат - от 16-17 градуса през изминалите дни до 19-20° в София. Въпреки че температурата ще бъде висока за сезона, все пак София ще бъде една от хладните балкански столици.

И по планините, и по Черноморието времето ще бъде приятно, ще има слаби ветрове.

Това стана ясно от прогнозата за времето на синоптика ни Петър Янков в студиото на Bulgaria ON AIR.

Добри новини за планинарите

Над 2500 метра температурите ще са 6-7°, на 1500 - около 12-13 градуса, а при тези температури снежната покривка бързо се топи.

"Това ще са дните, които ще са най-подходящи за високопланински туризъм. Топлото време ще продължава и след това. В началото сме на т.нар. "циганско лято". Едно леко повишение на ниските облаци ще има в средата на следващата седмица. По-динамично време ще има в Западна Европа", допълни Янков.

В Париж температурите ще са между 14-19° и ще има превалявания, а най-хладните европейски столици ще бъдат Осло и Москва. По Средиземноморието температурите ще са между 22-24 градуса.

Кога ще се влоши времето

По Беломорието температурата на морската вода е около 20 градуса.

"По-съществени валежи и влошаване на времето на Балканите се очаква след 8-9 ноември. С тези валежи, които се очакват в дългосрочен план и с по-динамичното време, може да се каже, че сиромашкото лято свършва. Започват по-чести валежи. В дългосрочните прогнози динамичното време с чести валежи и захлаждане се очаква в средата на ноември", поясни синоптикът.

Именно тези дни времето ще бъде съпроводено с влошени видимости по пътя.

"Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса, а в останалите места до 10°. Ще има условия за мъгли и рязко влошаване на видимостта", заключи Петър Янков.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Никола Саркози влиза в затвора
Отношенията между САЩ и Китай
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: