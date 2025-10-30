ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Топ синоптикът Янков: Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса
И по планините, и по Черноморието времето ще бъде приятно, ще има слаби ветрове.
Това стана ясно от прогнозата за времето на синоптика ни Петър Янков в студиото на Bulgaria ON AIR.
Добри новини за планинарите
Над 2500 метра температурите ще са 6-7°, на 1500 - около 12-13 градуса, а при тези температури снежната покривка бързо се топи.
"Това ще са дните, които ще са най-подходящи за високопланински туризъм. Топлото време ще продължава и след това. В началото сме на т.нар. "циганско лято". Едно леко повишение на ниските облаци ще има в средата на следващата седмица. По-динамично време ще има в Западна Европа", допълни Янков.
В Париж температурите ще са между 14-19° и ще има превалявания, а най-хладните европейски столици ще бъдат Осло и Москва. По Средиземноморието температурите ще са между 22-24 градуса.
Кога ще се влоши времето
По Беломорието температурата на морската вода е около 20 градуса.
"По-съществени валежи и влошаване на времето на Балканите се очаква след 8-9 ноември. С тези валежи, които се очакват в дългосрочен план и с по-динамичното време, може да се каже, че сиромашкото лято свършва. Започват по-чести валежи. В дългосрочните прогнози динамичното време с чести валежи и захлаждане се очаква в средата на ноември", поясни синоптикът.
Именно тези дни времето ще бъде съпроводено с влошени видимости по пътя.
"Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса, а в останалите места до 10°. Ще има условия за мъгли и рязко влошаване на видимостта", заключи Петър Янков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: