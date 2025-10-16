Новини
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг 
Автор: Десислава Томева 11:36Коментари (0)58
©
Задължени сме да водим разговора за приемането на еврото в България не само до 1 януари 2026 г., а и след това. Трябва да бъдем достатъчно смели, за да се възползваме от всички дадени ни възможности. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на дискусия "Еврозоната като част от пътя към икономическа трансформация“. Събитието се организира от Министерството на иновациите и растежа като част от информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута в страната.

Вицепремиерът очерта няколко варианта за икономиката ни. "Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж в рамките на 1-1,5%. Имаме и вариант, при който на база поредица от умни стъпки, работим за повишаване на добавената стойност в икономиката и водим растеж над 3-4-5%“.

По думите му България до този момент е извървяла по-лесната част от упражнението. "Смело трябва да кажем, че е дошъл краят на икономиката на ниските разходи. Разговорът става по-сложен. Публичните политики, които трябва да се правят, за да имаме икономика с много по-висока добавена стойност, минават през по-сложната тема – образование и мерките от страна на държавата“, каза той.

Министърът подчерта, че се изграждат в момента индустриални зони и са създадени Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в които работят водещи български учени. "Но ние трябва да ги отворим към бизнеса. Това уникално лабораторно оборудване да бъде достъпно и за фирмите и да създадем нови центрове“, категоричен е той. Дончев подчерта, че се работи усилено заедно с Министерството на финансите за разработване на данъчни стимули за разходите за научноизследователска и развойна дейност и се надява това да се случи през следващите месеци.

"Защо да не си поставим за цел за следващите 10 години разходите за научноизследователска и развойна дейност, които към момента са 0,8% от БВП, да бъдат 2%?“, попита Дончев.

В икономическата дискусия по темата за еврото, предизвикателства и възможности за бизнеса, инвестициите, икономическия растеж се включиха още Петър Ганев от Института за пазарна икономика, Илия Кръстев от AIBEST, социалният антрополог Харалан Александров. Присъстваха още представители на БНБ, ББР, търговските камари, академичните среди, бизнеса, икономисти и други. Модератор на събитието беше Мир@, изкуственият интелект на Министерството.

