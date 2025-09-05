Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система

© Институциите трудно ще преодолеят обществените дефицити. Няма как да има свобода без ред. Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а какво правят и образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество. Така Томислав Дончев отговори на въпрос, касаещ случилото се с директора на ОДМВР-Русе.



Въпросът беше зададен по време на парламентарния контрол днес в НС от депутата от Русе Иван Белчев, който изброи множеството прояви на вандализъм, агресия и насилие в града и попита:



Какви действия ще предприемете, за да засилите чувството за сигурност в обществото?



"Няма да правя прогнози за идващите седмици и месеци. Трудно ще търсим решение без да си дадем сметка за причините. Институциите трудно ще преодолеят обществените дефицити. Няма как да има свобода без ред. Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а какво правят и образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество", отговори Дончев, като акцентира и на вече взетите мерки за засилено полицейско присъствие и проверки.



"Боя се, че след 4-5 години политическа нестабилност, перманентна война между, включително и примера, който ние даваме тук като говорим агресивно. Голяма част от тези сигнали се поемат от обществото, че всичко е разрешено и всяка институция може да бъде хулена, което ерозира респекта към институциите", коментира още той.



"Вярвам, че с мерките които ще вземат отговорните служби, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българите и най-вече на подрастващите", каза Томислав Дончев.