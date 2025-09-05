Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Автор: Илиана Пенова 10:45Коментари (0)40
©
Институциите трудно ще преодолеят обществените дефицити. Няма как да има свобода без ред. Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а какво правят и образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество. Така Томислав Дончев отговори на въпрос, касаещ случилото се с директора на ОДМВР-Русе. 

Въпросът беше зададен по време на парламентарния контрол днес в НС от депутата от Русе Иван Белчев, който изброи множеството прояви на вандализъм, агресия и насилие в града и попита:

Какви действия ще предприемете, за да засилите чувството за сигурност в обществото?

"Няма да правя прогнози за идващите седмици и месеци. Трудно ще търсим решение без да си дадем сметка за причините. Институциите трудно ще преодолеят обществените дефицити. Няма как да има свобода без ред. Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а какво правят и образователната система, семейството и какъв е тонусът на българското общество", отговори Дончев, като акцентира и на вече взетите мерки за засилено полицейско присъствие и проверки.

"Боя се, че след 4-5 години политическа нестабилност, перманентна война между, включително и примера, който ние даваме тук като говорим агресивно. Голяма част от тези сигнали се поемат от обществото, че всичко е разрешено и всяка институция може да бъде хулена, което ерозира респекта към институциите", коментира още той.

"Вярвам, че с мерките които ще вземат отговорните служби, ние ще бъдем в позицията да дадем малко по-добър пример на българите и най-вече на подрастващите", каза Томислав Дончев.

Още по темата: общо новини по темата: 10
05.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:29 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
13:10 / 03.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
Български национален отбор по футбол
Световни квалификации - Мондиал 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: