Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Томислав Дончев: Жените имат таланта да правят иновации
Автор: Илиана Пенова 13:05Коментари (0)28
©
Изключително много са успешните примери в България и трябва да започнем от постиженията на дамите - учени в БАН, каза вицепремиерът Дончев на форум "Жените в иновациите“

Жените имат таланта да правят иновации. Изключително много са успешните примери за това в България и трябва да започнем от постиженията на дамите - учени в Българската академия на науките (БАН). Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на кръгла маса "Жените в иновациите“ в София. Събитието се организира от сдружение "Дамски форум“. В него участва еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева.

Вицепремиерът посочи, че в Института по физика на твърдото тяло към БАН при експеримент с лазерен лъч, чийто проект е с потенциал за пробив в световната наука, половината екип е дами. "В страната ни ролята на жената като иноватор, изобретател, мениджър и предприемач няма нужда от промотиране, но въпреки това все още трябва да се борим с предразсъдъците“, каза още той.

"Ако повечето от изобретателите бяха дами, не знам дали светът нямаше да е малко по-добър, по-емпатичен, по-човечен и по-грижовен“, каза в заключение Дончев.

Кръглата маса събра институции, бизнес и академични среди, които обсъдиха ролята на жените в иновациите, насърчаването на предприемаческия дух и научните постижения, както и бяха посочени примери за приноса на жените към икономическото и социалното развитие

Още по темата: общо новини по темата: 1186
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
27.10.2025 »
предишна страница [ 1/198 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Арести заради "черно тото"
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Животните на Фокус
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: