Томислав Дончев: Жените имат таланта да правят иновации

© Изключително много са успешните примери в България и трябва да започнем от постиженията на дамите - учени в БАН, каза вицепремиерът Дончев на форум "Жените в иновациите“



Жените имат таланта да правят иновации. Изключително много са успешните примери за това в България и трябва да започнем от постиженията на дамите - учени в Българската академия на науките (БАН). Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на кръгла маса "Жените в иновациите“ в София. Събитието се организира от сдружение "Дамски форум“. В него участва еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева.



Вицепремиерът посочи, че в Института по физика на твърдото тяло към БАН при експеримент с лазерен лъч, чийто проект е с потенциал за пробив в световната наука, половината екип е дами. "В страната ни ролята на жената като иноватор, изобретател, мениджър и предприемач няма нужда от промотиране, но въпреки това все още трябва да се борим с предразсъдъците“, каза още той.



"Ако повечето от изобретателите бяха дами, не знам дали светът нямаше да е малко по-добър, по-емпатичен, по-човечен и по-грижовен“, каза в заключение Дончев.



Кръглата маса събра институции, бизнес и академични среди, които обсъдиха ролята на жените в иновациите, насърчаването на предприемаческия дух и научните постижения, както и бяха посочени примери за приноса на жените към икономическото и социалното развитие