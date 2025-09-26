Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода

© Директно по искане на политическа формация, ми е трудно да приема, че ЕК би реагирала директно. Има разговори с ЕК не за ареста на конкретен кмет, а за работата на антикорупционната комисия. Ще имаме шест месеца да преосмислим подхода, което е тежко упражнение, защото в момента половината партии в НС са за закриване на тази комисия, която се приема за средство за политически репресии. Това заяви заместник министър-председателят на България Томислав Дончев в предаването "Панорама" по БНТ.



"Очаквам България да получи по-голяма част от парите по второ плащане. За другите – зависи какво мнозинство бъде намерено в НС и дали ще се намери нова кройка на тази комисия в рамките на Конституцията. Става дума за по-малко от 1/3 или около 10 милиона", уточни той.



"Искане за второ плащане е подадено 2023 г. и до момента одобряване от ЕК няма. Беше отчетено, че България не е изпълнила нито една реформа, дори имаше моменти, когато комисията е искала България да връща пари. Това е подадено второ искане за второ плащане с изпълнени всички реформи и дискусия по второ. Той призна, че предвид решението на КС позицията на ЕК има смисъл – не може самите политици да си избират кой да ги разследва", отбеляза Дончев.



"Притеснявам се един подобен сигнал да не ерозира усилията на всички кметове, предприятия и агенция, защото сроковете за проектите са екстремно къси", заяви вицепремиерът и призова за намирането на добро решение.



"Убеден съм, че на България ѝ е необходима антикорупционна комисия, но не бива тя да поражда у никой съмнения, че работата ѝ има нещо общо с политически репресии".



Томислав Дончев бе категоричен, че бюджетът няма да може да се изпълни без европейски пари.



През 2022 г. България загуби 260 милиона в края на годината. Не чух обаче някой да е възмутен от това. Това е феномен, отчете той.



"Цените растат непрекъснато от началото на пандемията в резултат на нарасналата парична маса в обръщение, заяви вицепремиерът. Държавата има инструменти да разследват, преследват и наказват нелоялни търговски практики. Държавата трябва да покаже отговорност и сила по отношение на нелоялните търговски практики".