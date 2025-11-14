Томислав Дончев по време на петъчния блиц контрол в парламента.
Припомняме, че по-рано стана ясно, че в Държавен вестник е обнародван законът за особения управител на "Лукойл".
"Готовността ни е висока, план има. Преди следващите 5 работни дни има 2 почивни, а според тематиката те могат да бъдат и работни, не изключвам да има пряко свързани с това събития. Колко добър е един план зависи от резултатите от изпълнението му, не от вербалните манифестации", допълни Дончев.
