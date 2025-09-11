Томислав Дончев: Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи

© Българската индустрия като дял от БВП е почти три пъти повече от земеделието и туризма взети заедно. Тя има нужда от инженери, от индустриални терени, от повишаване на добавената стойност. Но българската индустрия има нужда и от самочувствие. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на откриването на "Robotics Strategy Forum 2025“ в София тех парк. Технологичното събитие е едно от най-мащабните в Югоизточна Европа, посветено на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект. Тази година то акцентира върху технологиите, създадени в България и в него участват лидери от индустрията, предприемачи, инвеститори и академичната общност, съобщиха от МИР, цитирани от "Фокус".



"Като преподавател знам, че студентите имат такива постижения, каквито успееш да им внушиш. Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи. Ако успееш да му дадеш кураж, че ще се справи – по всяка вероятност ще се справи. Българската индустрия има нужда от повече самочувствие и това зависи от всички нас“, каза Дончев.



Той подчерта, че живеем във времена на епични технологични промени. "Те няма да останат само технологични. Те ще променят икономиката и обществата. И не трябва да се съпротивляваме, а да ги оптимизираме по най-добрия начин, да се подготвим за предизвикателствата“, заяви министърът.



Пред участниците във форума Дончев добави още, че в подкрепа на българските малки и средни предприятия за иновации и научноизследователска и развойна дейност за програмния период са на разположение 5 млрд. лв. Наблегна също, че София тех парк е изключително важно звено за българската иновационна инфраструктура и припомни, че след няколко месеца в България ще бъде обособена една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС.



Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi). Тази година към организаторите се включват още Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер “Мехатроника и автоматизация" (КМА), както и Българска браншова камара – машиностроене. Широкото обединение от професионални организации има за цел да насърчи българския технологичен сектор и стратегическите партньорства в него.



Обособени са четири стратегически зони за бизнес и иновации. Сред партньорите на събитието са София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.