Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Томислав Дончев: Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи
Автор: Десислава Томева 11:51Коментари (0)91
©
Българската индустрия като дял от БВП е почти три пъти повече от земеделието и туризма взети заедно. Тя има нужда от инженери, от индустриални терени, от повишаване на добавената стойност. Но българската индустрия има нужда и от самочувствие. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на откриването на "Robotics Strategy Forum 2025“ в София тех парк. Технологичното събитие е едно от най-мащабните в Югоизточна Европа, посветено на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект. Тази година то акцентира върху технологиите, създадени в България и в него участват лидери от индустрията, предприемачи, инвеститори и академичната общност, съобщиха от МИР, цитирани от "Фокус".

"Като преподавател знам, че студентите имат такива постижения, каквито успееш да им внушиш. Ако по цял ден повтаряш на някой, че не може и нищо няма да направи – то обезателно нищо няма да направи. Ако успееш да му дадеш кураж, че ще се справи – по всяка вероятност ще се справи. Българската индустрия има нужда от повече самочувствие и това зависи от всички нас“, каза Дончев.

Той подчерта, че живеем във времена на епични технологични промени. "Те няма да останат само технологични. Те ще променят икономиката и обществата. И не трябва да се съпротивляваме, а да ги оптимизираме по най-добрия начин, да се подготвим за предизвикателствата“, заяви министърът.

Пред участниците във форума Дончев добави още, че в подкрепа на българските малки и средни предприятия за иновации и научноизследователска и развойна дейност за програмния период са на разположение 5 млрд. лв. Наблегна също, че София тех парк е изключително важно звено за българската иновационна инфраструктура и припомни, че след няколко месеца в България ще бъде обособена една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС.

Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi). Тази година към организаторите се включват още Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Клъстер “Мехатроника и автоматизация" (КМА), както и Българска браншова камара – машиностроене. Широкото обединение от професионални организации има за цел да насърчи българския технологичен сектор и стратегическите партньорства в него.

Обособени са четири стратегически зони за бизнес и иновации. Сред партньорите на събитието са София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
14:00 / 09.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Войната в Украйна
Предметът "Добродетели и религии" в училище
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: