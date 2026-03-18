"Никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания", заяви пред журналисти депутатът от ГЕРБ Тома Биков, след като ЦИК определи номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

По думите му затова и този път ще разчитат преди всичко на организацията, на програмата си и на хората, които олицетворяват техните идеи. 

Биков изрази надежда за спокойна кампания, в която да имат възможност да представят програмата си на българските граждани.

"Да има толерантна кампания и заедно с останалите партии да предложим едно по-добро развитие на страната", допълни Биков.