Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тома Белев за бедствието по Южното Черноморие: Прокуратурата пак няма да открие виновни!
Автор: Вилислава Ветренска 14:51Коментари (0)90
©
Малко данни за реките, които не са реки. В случая Елените - в синьо са повдигнати границата на имотите които са речно течение. Както виждате река няма, има хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т. н. И всичко това за последните 20 години. Това написа във Фейсбук Тома Белев, съпредседател на "Зелено движение".

"Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли.



От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река.

Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са.

Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево.

Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18

Корупцията убива. Бог да прости загиналите.

Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките", пише още Белев.

Още по темата: общо новини по темата: 173
03.10.2025 Ето къде има въведени бедствени положения, има още 1 изчезнал човек на "Елените" - хора отказват да се евакуират!
03.10.2025 Министър Даниел Митов пътува към Бургас заради тежкото положение
03.10.2025 Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
26.10.2024 Издигнаха паметник на лекарка, загинала при наводнението в Царево
03.06.2024 Година след наводненията: В Царево летният сезон стартира, а щетите са отстранени
09.01.2024 Здравко от "Биг Брадър": Четири месеца по-късно - това е потресаваща картина в милата ни Родина!
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Бедствено положение по Южното Черноморие
Кабинетът "Желязков"
Откриха тяло на мъж при пожара в столичния квартал "Гоце Делчев"
Туризъм
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: