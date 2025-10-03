ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тома Белев за бедствието по Южното Черноморие: Прокуратурата пак няма да открие виновни!
"Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли.
От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река.
Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са.
Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево.
Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18
Корупцията убива. Бог да прости загиналите.
Няма да кажа, че сме го посочвали вече на институциите - няма смисъл, но ще го повтаряме докато го разберат - опасно е да разрешавате строителство върху реките", пише още Белев.
