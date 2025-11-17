Видя се, че независимо че изработваме планове за управление на риска от наводнения, те се случват, защото никой нищо не е предприел. Трябва да се действа много бързо. Не може да рискуваме човешки животи от безхаберие. За всяко действие и бездействие си има отговорно лице – министри, областни управители, кметове, главни архитекти, но те се чувстват защитени, защото предишните, които са довели до смърт, не са наказани. Това каза природозащитникът и бивш заместник-министър на околната среда Тома Белев в предаванетоОсновният проблем и причина за наводненията е, че реките, които в кадастралните карти не присъстват като реки, не се отчитат в планирането и се застрояват, обясни той. "Например в "Свети Влас“ има пет дерета, които не се водят реки, не се водят даже и дерета и са абсолютно застроени. Когато се наводниха "Елените“, тогава валя и в "Свети Влас“, но по-малко – отнесе настилката на стадиона. Две години след наводнението в Царево, когато също загинаха четирима човека, нищо не се е променило по отношение отразяването на реките като реки, не като дерета, не като общинска собственост, не като паркове, не като гори, не като земеделски земи или зелени площи, а като реки. Защото когато в кадастъра е отбелязано речното течение като река, "Басейнова дирекция“ трябва да определя наводненията, докъде може да се строи и даже да се наводни, да няма риск за живота и здравето на хората и тяхното имущество. Но това не се е случило“, обясни Белев.Разрешенията за строителство се издават основно от кметовете на общините. "Защо са си затваряли очите през годините може да гадаем, но защо в момента нищо не се прави, вече е сериозен проблем. Трябва да знаем, че реките, които са по Черноморското крайбрежие и се вливат в Черно море, са публична държавна собственост, те са под контрола на областните управители и те носят отговорност за стопанисването на тази държавна собственост, за отразяването й като държавна. Всъщност основният проблем е, че те дори не са държавна собственост – те се водят частна собственост и започват да се застрояват много лесно. Ситуацията е много зле и след две години никой не гарантира какво ще остане от Лозенец, от Царево, от "Свети Влас“, от "Свети Константин и Елена“, от Каварна, "Албена“ – това са места, които са застрашени, а в момента са застроени с хотели и рекреационни обекти“, посочи бившият заместник-министър на околната среда.Трябва да бъдат предприети спешни мерки като бъдат заделени средства за областните управители, които да променят кадастралните карти и да отразят собствеността на държавата – реки и речни корита. "Там, където не е застроено, това е достатъчно. Там, където е застроено, имаме различен тип проблеми. В "Слънчев бряг“ например един отводнителен канал е покрит отгоре, не се вижда кой го е покрил, минава се под дворовете на хотелите и водосборът му е по-голям от този на "Елените“. Ако там завали същият дъжд със същата интензивност, би се случило абсолютно същото. В петте дерета на "Свети Влас“ има построени сгради, хотели, почивни станции, къщи за гости. Нужно е специално планиране за управление на водния поток, за да не се разрушават хотелите. Слава богу, че в "Елените“ валя накрая на сезона и жертвите са само четири. Ако беше валяло в началото на септември, когато хотелите и апартаментите са пълни, жертвите щяха да бъдат стотици“, заяви Тома Белев.По думите му в момента областните управители извършват абсолютно ненужни почиствания на речни корита. "В момента получаваме много сигнали за чистене на речни корита, които никога не са се наводнявали, защото са много малки дерета. Разходват се публични средства, вместо да се използват да се възложи промяна на кадастъра и поне основните реки да се водят държавна собственост и съответно да се оценява рискът от наводнения при тях“, заяви експертът.На второ място трябва да се преоцени рискът от наводнения, тъй като към настоящия момент Министерството на регионалното развитие и благоустройството използва остарели норми. "Климатът се промени, валежите станаха интензивни и не могат да се използват стари норми. Нормите, по които се планира строителството в речните корита, са остарели и трябва да се променят. Това също е функция на централната власт. Естествено, трябва да се види кой и защо е издавал разрешения за строителство в дерета, но това е работа по-скоро на прокуратурата, защото става въпрос за завземане на публична държавна собственост от частни лица със съгласието на съответния главен архитект“, допълни Белев.Особено тревожна е ситуацията в София, Сливен, Стара Загора, Хасково, предупреди той. "Там биха се случили сериозни проблеми при проливни валежи от типа на Царево, "Елените“ или "Свети Влас“. Не би трябвало местните власти, басейновите дирекции и областните управители на тези градове да си затварят очите. Проблемът е сериозен. В момента и в София, и в други големи градове се строи върху речни корита, които е моделирано, че ще бъдат залети при наводнения, или в съседство с тях. Има изработени два плана за управление на риска от наводнения. Оценено е къде може да има дъждовно, къде може да има речно наводнение, кои са чувствителните места. Дайте да спрем главните архитекти да издават разрешение за строеж там, където при 20-годишна вълна може да стане второ "Елените“. Ако дойде 100-годишна вълна, съвсем може и да не останат и сгради“, предупреди Тома Белев.