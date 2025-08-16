Новини
Тол камерите дебнат нарушителите на пътя, вече снимат дори ако сте без колан
Автор: Лора Димитрова 16:37
©
От средата на месец юли в Националното тол управление стартира програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност. В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор "Верификация на нарушенията“ в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. За ефективността на мерките показателен е фактът, че само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби.

Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип "Движение в лентата за принудително спиране“. Справката показва, че в периода 18.07- 15.08.2025 г. са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

От 12.08.2025 г. е организирана и нова функционалност на тол-а, а именно - към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на ППС без поставен предпазен колан, като от момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този "феномен“ съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя. Това съобщиха от АПИ.

Важно е да се отбележи, че всички тези нови възможности на тол системата бяха постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането на система в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета и в полза на обществения интерес. Работата на екипа на НТУ не спира до тук и на дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване  - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.

