След като разследващите съобщиха, че в кръвта на Ивайло Калушев е установено наличие на фенобарбитал, екип на NOVA провери какво представлява този медикамент, в какви случаи се използва и какви ефекти може да предизвика. Към момента няма информация дали веществото е било приемано по медицински причини или с друга цел.Потърсихме експерти, които нямат обвързаност с разследването, за да получим повече информация за фенобарбитала.Токсикологът доц. Маргарита Гешева отбелязва, че преди десетилетия фенобарбиталовите интоксикации са били значително по-чести."Докато преди 30 години фенобарбиталовата интоксикация беше ежедневие, сега имаме не повече от пет случая с отравяне или самоотравяне“, посочва тя.По думите ѝ медикаментът в миналото се е използвал основно за лечение на епилепсия. С навлизането на по-съвременни антиепилептични лекарства обаче фенобарбиталът постепенно е изместен от терапевтичната практика."Той е медикамент, който се използваше преди всичко срещу епилепсия. Влязоха в терапията на неврологията много по-модерни медикаменти от други групи, които напълно го изместиха като антиепилептично средство“, обяснява Гешева.Фенобарбиталът принадлежи към групата на барбитуратите и действа потискащо върху централната нервна система.Проф. Георги Момеков уточнява, че при прием на по-високи количества ефектът се развива постепенно и може да бъде тежък: "При прием на по-голяма доза ефектът минава през седация – тоест успокояване, сън, обща анестезия или наркоза, кома и смърт“.Експертите подчертават, че предозирането води до потискане на мозъчната активност и забавяне на реакциите на организма.Според проф. Момеков ниски дози фенобарбитал могат да се съдържат и в някои комбинирани медикаменти. "Има ниски дози фенобарбитал в някои комбинирани продукти – аналгетици, успокоителни, но като цяло няма широка употреба. Там дозите са толкова ниски, че не будят притеснение“, пояснява той.Доц. Гешева допълва, че таблетната форма на чист фенобарбитал практически отсъства у нас. "Има го в комбинирана форма, като белергамин, и в ампулна форма“, казва тя.Проверка на NOVA показва, че медикаментът не може да бъде закупен свободно от аптека. "Не може да се вземе лесно. Той е контролиран лекарствен продукт. Отпуска се по зелена рецепта. Не може просто да дойдеш, да го поръчаш и ние да го отпуснем“, обяснява фармацевт.Проф. Момеков допуска, че ако веществото бъде набавено извън регламентирания ред, това би могло да стане от друга държава. "Вероятно, за да го има, трябва по някакъв начин да е закупен – може би от съседна страна“, коментира той.Експертите са категорични, че фенобарбиталът има висок потенциал за развитие на зависимост. При продължителен прием може да се развие толеранс, което налага увеличаване на дозата за постигане на същия ефект.Рязкото прекратяване на приема, особено след по-продължителна употреба, може да доведе до тежки симптоми на абстиненция, включително халюцинации.Към този момент от разследването няма яснота при какви обстоятелства е било установено наличието на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев. Специалистите подчертават, че без конкретни данни за дозата, начина на прием и медицинската история не могат да се правят изводи за причинно-следствена връзка.